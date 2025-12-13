Mitchell führt Cleveland im Alleingang zu Sieg

LIVE: Deutsche führt! Kann noch jemand angreifen?
Abfahrt im Ticker
Donovan Mitchell hat die Cleveland Cavaliers in der NBA mit einer überragenden Leistung im Schlussviertel zum Sieg gegen die Washington Wizards geführt.
Beim 130:126 gegen das derzeit schlechteste Team holten sich die Cavs trotz eines 15-Punkte-Rückstands den 15. Saisonerfolg. Mitchell erzielte 24 seiner 48 Zähler im vierten Viertel.
Den Golden State Warriors reichten hingegen selbst 39 Punkte von Superstar Stephen Curry nicht zum Sieg. Bei der Rückkehr ihres zuletzt verletzt fehlenden Spielmachers verloren die Warriors zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves 120:127.
