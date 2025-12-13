Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

14 Standorte zu

Insolventer Tankstellenkette geht jetzt Sprit aus

Oberösterreich
13.12.2025 08:00
Der Tankstellenbetreiber Stiglechner meldete Insolvenz an.
Der Tankstellenbetreiber Stiglechner meldete Insolvenz an.(Bild: PaulShlykov - stock.adobe.com)

Den Tankstellen der insolventen Stiglechner-Gruppe geht wortwörtlich der Sprit aus: Nach der Pleite des Linzer Unternehmens stoppten Lieferanten die Anlieferung von Treibstoff und anderen Produkten wie Vignetten. Die Verhandlungen zur Fortführung des Betriebs laufen, doch einige Standorte sind zumindest vorübergehend geschlossen.

0 Kommentare

Vor einer Woche meldeten zwei Unternehmen der Stiglechner-Gruppe Insolvenz an – mit in Summe 188 Millionen Euro Schulden. Das mehr als 100 Jahre alte Linzer Familienunternehmen betreibt Tankstellen und startete bereits im Vorjahr einen Restrukturierungsprozess. Nachdem dieser aber nicht den gewünschten Erfolg brachte und sich auch Hoffnungen auf den Einstieg eines Investors zerschlagen hatten, folgte die Pleite – die „Krone“ berichtete.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
151.793 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
138.969 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.456 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
LH-Vize stellt klar:
Abtreibungsgegner vor Spital in OÖ nicht geduldet
Krone Plus Logo
14 Standorte zu
Insolventer Tankstellenkette geht jetzt Sprit aus
Kuriose Aktion
Baum morsch: Storchenpaar bekam „Zweitwohnsitz“
Spendable Briefe
Anonymes Christkind macht vielen Kindern Freude
Bundesliga im Ticker
SV Ried gegen SCR Altach, LIVE ab 17 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf