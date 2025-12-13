Insolventer Tankstellenkette geht jetzt Sprit aus

Vor einer Woche meldeten zwei Unternehmen der Stiglechner-Gruppe Insolvenz an – mit in Summe 188 Millionen Euro Schulden. Das mehr als 100 Jahre alte Linzer Familienunternehmen betreibt Tankstellen und startete bereits im Vorjahr einen Restrukturierungsprozess. Nachdem dieser aber nicht den gewünschten Erfolg brachte und sich auch Hoffnungen auf den Einstieg eines Investors zerschlagen hatten, folgte die Pleite – die „Krone“ berichtete.