Nach drei Jahrzehnten Planung und Bau fahren nun Züge auf der Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten miteinander verbindet. Das Projekt kostete Österreich ganze 5,9 Milliarden Euro. Investiert Österreich genug in Zugverbindungen?
Ihre Meinung zählt!
War die Umsetzung und Verwirklichung der Koralmbahn eine sinnvolle Investition? Sind Sie mit dem österreichischen Bahnnetz zufrieden? Wo gibt es noch Bedarf zum Ausbau? Investiert Österreich genug in Zugverbindungen und Infrastruktur? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.