Streit mit China
Philippinische Fischer bei Konfrontation verletzt
Bei Auseinandersetzungen um Hoheitsrechte zwischen mehreren Staaten kommt es im Südchinesischen Meer in regelmäßigen Abständen zu gefährlichen Zwischenfällen. Am Freitag wurden im Zuge einer Konfrontation zwischen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Fischerbooten mindestens drei Personen verletzt.
Nach Angaben der philippinischen Küstenwache wurden fast zwei Dutzend philippinische Fischerboote in der Nähe des Sabina-Riffs mit Wasserwerfern beschossen und durch Blockademanöver behindert. Ein kleines Boot der chinesischen Küstenwache habe zudem die Ankerleinen mehrerer philippinischer Boote durchtrennt und damit deren Besatzungen in Gefahr gebracht. Drei Fischer sollen verletzt worden sein.
Philippinen: „Leben unschuldiger Fischer gefährdet“
Die philippinische Küstenwache forderte die chinesische Küstenwache auf, sich an international anerkannte Verhaltensnormen zu halten und den Schutz von Menschenleben auf See über den Vorwand der Strafverfolgung zu stellen, der das Leben unschuldiger Fischer gefährde.
Die chinesische Küstenwache erklärte am Freitag, sie habe mehrere philippinische Schiffe vertrieben und „Kontrollmaßnahmen“ ergriffen. Ein Sprecher der philippinischen Küstenwache bezeichnete dies am Samstag als Eingeständnis eines Fehlverhaltens. Auch die zur Hilfe entsandten Schiffe der philippinischen Küstenwache seien wiederholt daran gehindert worden, zum Sabina-Riff zu gelangen. Sie hätten die verletzten Fischer jedoch Samstagfrüh erreicht und medizinisch versorgt.
China ignoriert internationales Gerichtsurteil
Das Sabina-Riff im Südchinesischen Meer liegt in der Wirtschaftszone der Philippinen, wird aber auch von China und den Philippinen beansprucht. China betrachtet fast das gesamte Meer als sein Hoheitsgebiet, durch welches jährlich Waren im Wert von über drei Billionen Dollar transportiert werden, und ignoriert ein internationales Gerichtsurteil von 2016, das seine Ansprüche für unrechtmäßig erklärte. Die umstrittenen Gebiete überschneiden sich auch mit den Zonen von Brunei, Indonesien, Malaysia, den Philippinen und Vietnam.
