Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit mit China

Philippinische Fischer bei Konfrontation verletzt

Ausland
13.12.2025 10:42
Diese Aufnahme der philippinischen Küstenwache zeigt, wie ein chinesisches Küstenwachenschiff ...
Diese Aufnahme der philippinischen Küstenwache zeigt, wie ein chinesisches Küstenwachenschiff mit Wasserkanonen auf Fischerboote schießt.(Bild: AFP/HANDOUT)

Bei Auseinandersetzungen um Hoheitsrechte zwischen mehreren Staaten kommt es im Südchinesischen Meer in regelmäßigen Abständen zu gefährlichen Zwischenfällen. Am Freitag wurden im Zuge einer Konfrontation zwischen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Fischerbooten mindestens drei Personen verletzt.

0 Kommentare

Nach Angaben der philippinischen Küstenwache wurden fast zwei Dutzend philippinische Fischerboote in der Nähe des Sabina-Riffs mit Wasserwerfern beschossen und durch Blockademanöver behindert. Ein kleines Boot der chinesischen Küstenwache habe zudem die Ankerleinen mehrerer philippinischer Boote durchtrennt und damit deren Besatzungen in Gefahr gebracht. Drei Fischer sollen verletzt worden sein.

Philippinen: „Leben unschuldiger Fischer gefährdet“
Die philippinische Küstenwache forderte die chinesische Küstenwache auf, sich an international anerkannte Verhaltensnormen zu halten und den Schutz von Menschenleben auf See über den Vorwand der Strafverfolgung zu stellen, der das Leben unschuldiger Fischer gefährde.

Lesen Sie auch:
Staatspräsident Xi Jinping hielt kürzlich die größte Militärparade in der Geschichte seines ...
Warnung aus Peking
China droht und erwartet „Gesetz des Dschungels“
18.09.2025
Wirbel mit Australien
China-Kampfjet schoss „Flares“ Richtung Helikopter
06.05.2024
Streit um Seegebiet
China beschoss Philippinen-Schiff mit Wasserwerfer
30.04.2024

Die chinesische Küstenwache erklärte am Freitag, sie habe mehrere philippinische Schiffe vertrieben und „Kontrollmaßnahmen“ ergriffen. Ein Sprecher der philippinischen Küstenwache bezeichnete dies am Samstag als Eingeständnis eines Fehlverhaltens. Auch die zur Hilfe entsandten Schiffe der philippinischen Küstenwache seien wiederholt daran gehindert worden, zum Sabina-Riff zu gelangen. Sie hätten die verletzten Fischer jedoch Samstagfrüh erreicht und medizinisch versorgt.

Einer der verletzten Fischer wird von medizinischem Personal untersucht und verarztet.
Einer der verletzten Fischer wird von medizinischem Personal untersucht und verarztet.(Bild: AFP/HANDOUT)

China ignoriert internationales Gerichtsurteil
Das Sabina-Riff im Südchinesischen Meer liegt in der Wirtschaftszone der Philippinen, wird aber auch von China und den Philippinen beansprucht. China betrachtet fast das gesamte Meer als sein Hoheitsgebiet, durch welches jährlich Waren im Wert von über drei Billionen Dollar transportiert werden, und ignoriert ein internationales Gerichtsurteil von 2016, das seine Ansprüche für unrechtmäßig erklärte. Die umstrittenen Gebiete überschneiden sich auch mit den Zonen von Brunei, Indonesien, Malaysia, den Philippinen und Vietnam.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf