Philippinische Fischer bei Konfrontation verletzt

China ignoriert internationales Gerichtsurteil

Das Sabina-Riff im Südchinesischen Meer liegt in der Wirtschaftszone der Philippinen, wird aber auch von China und den Philippinen beansprucht. China betrachtet fast das gesamte Meer als sein Hoheitsgebiet, durch welches jährlich Waren im Wert von über drei Billionen Dollar transportiert werden, und ignoriert ein internationales Gerichtsurteil von 2016, das seine Ansprüche für unrechtmäßig erklärte. Die umstrittenen Gebiete überschneiden sich auch mit den Zonen von Brunei, Indonesien, Malaysia, den Philippinen und Vietnam.