Was sagt die Freundin des getöteten Einbrechers?
Auftritt vor Gericht
Ein Salzburger erschoss am 31. Juli einen Einbrecher, er sitzt seit Oktober wegen dringenden Mordverdachts in der Gefängniszelle. In der Justizanstalt sitzt auch die Partnerin des toten Einbrechers. Die Ungarin wird nächste Woche den ersten Auftritt vor Gericht haben – als Angeklagte wegen des schicksalsträchtigen Einbruchs.
Der 31. Juli. Ein ungarisches Liebespaar – er 31 Jahre alt, sie 29 – entschloss sich, in ein Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl einzubrechen. Ein folgenschwerer Entschluss. Für den Einbruch schnitten sie laut „Krone“-Infos einen Zaun auf, gingen über den Garten zur Terrasse und gelangten so zu den Wohnräumen.
