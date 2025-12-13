Was sagt die Freundin des getöteten Einbrechers?

Ein Salzburger erschoss am 31. Juli einen Einbrecher, er sitzt seit Oktober wegen dringenden Mordverdachts in der Gefängniszelle. In der Justizanstalt sitzt auch die Partnerin des toten Einbrechers. Die Ungarin wird nächste Woche den ersten Auftritt vor Gericht haben – als Angeklagte wegen des schicksalsträchtigen Einbruchs.