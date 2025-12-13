Dosis macht das Gift: Der gute und der böse Zimt

Zu keiner Jahreszeit wird man im öffentlichen Raum so sehr dem Geruch nach Zimt ausgesetzt wie im Advent. Das liegt an den Märkten, wo der Alkohol in diversen Spielarten erstens heiß angeboten und zweitens verfeinert wird - mit Zimt. Ja, Nelken können auch dabei sein, Kardamom, Sternanis und was noch alles, aber Zimt ist fast immer mit von der Partie. Doch ist Zimt eigentlich gesund? Man informiere sich im Internet und erfahre: Zimt ist gesund, und wie! Das ist eine Trendwende: Über Jahrzehnte konnte man davon ausgehen, dass gesunde Sachen scheußlich schmecken. Beweis ist jeder beliebige Kräutertee. Sie schmecken bitter oder nach nichts. Ich beeile mich, hinzuzufügen: auf meiner Zunge. Und das ist gut so, ich beklage das nicht. Warum soll Medizin auch gut schmecken?