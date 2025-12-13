Dosis macht das Gift: Der gute und der böse Zimt

Diesmal nimmt sich „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr dem Zimt an. Und nein, es geht nicht um Rezepte für Weihnachtsleckereien. Die Sache ist viel ernster – es geht um unsere Gesundheit!
Zu keiner Jahreszeit wird man im öffentlichen Raum so sehr dem Geruch nach Zimt ausgesetzt wie im Advent. Das liegt an den Märkten, wo der Alkohol in diversen Spielarten erstens heiß angeboten und zweitens verfeinert wird - mit Zimt. Ja, Nelken können auch dabei sein, Kardamom, Sternanis und was noch alles, aber Zimt ist fast immer mit von der Partie. Doch ist Zimt eigentlich gesund? Man informiere sich im Internet und erfahre: Zimt ist gesund, und wie! Das ist eine Trendwende: Über Jahrzehnte konnte man davon ausgehen, dass gesunde Sachen scheußlich schmecken. Beweis ist jeder beliebige Kräutertee. Sie schmecken bitter oder nach nichts. Ich beeile mich, hinzuzufügen: auf meiner Zunge. Und das ist gut so, ich beklage das nicht. Warum soll Medizin auch gut schmecken?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.