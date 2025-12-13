Uranus und Neptun könnten aus Felsbrocken bestehen

Neptun und Uranus sind etwa viermal so groß wie die Erde. Der Neptun, benannt nach dem römischen Gott des Meeres, wurde 1846 aufgrund von Berechnungen aus Bahnstörungen des Uranus entdeckt. Er ist von der Erde aus nicht mit bloßem Auge erkennbar. Der Uranus wurde bereits 1781 entdeckt und nach dem griechischen Himmelsgott Uranos benannt. Dieser Planet ist nur unter sehr günstigen Umständen mit freiem Auge sichtbar.