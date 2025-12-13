Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Rechnerischer Beleg“

Uranus und Neptun könnten aus Felsbrocken bestehen

Wissenschaft
13.12.2025 10:22
Der Uranus könnte laut neuen Berechnungen eher felsig statt eisig sein.
Der Uranus könnte laut neuen Berechnungen eher felsig statt eisig sein.(Bild: revers_jr - stock.adobe.com)

Die Planeten Uranus und Neptun könnten eher felsig statt eisig sein. Das geht aus neuen Berechnungen der Universität Zürich (UZH) hervor. Beide Außenplaneten könnten demnach Gesteinswelten mit dicker Eishülle sein. Um Gewissheit zu erlangen, seien weitere Studien nötig, hieß es.

0 Kommentare

Bisher verstünden Physikerinnen und Physiker nicht gut, wie sich Materialien unter den Druck- und Temperaturbedingungen im Inneren der Planeten verhalten. Gewissheit sei womöglich nur mit Missionen zu Uranus und Neptun möglich, sagte Ravit Helled, Professorin am Institut für Astrophysik. Dass Neptun und Uranus nicht nur aus Eis bestehen, wurde schon vor 15 Jahren vermutet. „Nun verfügen wir endlich über den rechnerischen Beleg.“ Das Team kombinierte gängige physikalische und empirische Modelle.

Neptun und Uranus sind etwa viermal so groß wie die Erde. Der Neptun, benannt nach dem römischen Gott des Meeres, wurde 1846 aufgrund von Berechnungen aus Bahnstörungen des Uranus entdeckt. Er ist von der Erde aus nicht mit bloßem Auge erkennbar. Der Uranus wurde bereits 1781 entdeckt und nach dem griechischen Himmelsgott Uranos benannt. Dieser Planet ist nur unter sehr günstigen Umständen mit freiem Auge sichtbar.

Lesen Sie auch:
Bevor Menschen den Mars betreten können, müssen noch einige gravierende Probleme gelöst werden. ...
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Warum das mit dem Mars wohl nichts wird
12.07.2025
„Kleiner und dunkler“
Astronomen entdecken neuen Mond des Uranus
20.08.2025

Pluto zum Zwergplaneten zurückgestuft
Uranus und Neptun gelten bisher als die beiden Eisriesen des Sonnensystems. Merkur, Venus, Erde und Mars gelten hingegen als Gesteinsplaneten, Jupiter und Saturn als Gasriesen.

Nachdem immer mehr Himmelskörper entdeckt wurden, die dem Pluto ähneln, wurde dieser 2006 zum Zwergplaneten zurückgestuft. Daher wurde der Satz, um sich die Reihenfolge der Planeten zu merken, auf „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel“ geändert. Früher lautete die Eselsbrücke: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
154.165 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
142.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.232 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
„Rechnerischer Beleg“
Uranus und Neptun könnten aus Felsbrocken bestehen
Krone Plus Logo
Dosis macht das Gift
Cholesterin bis Cumarin: Der gute und böse Zimt
Talk auf krone.tv
Wie verwundbar ist unsere Gesellschaft?
Schwer beobachtbar
„Red Sprites“ über Burg in Frankreich fotografiert
Beide profitieren
Orcas und Delfine bilden Jagdgemeinschaften
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf