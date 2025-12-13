Vorteilswelt
Neue Förderung

Wie man für Wärmepumpen jetzt weniger „brennt“

Wirtschaft
13.12.2025 06:00
Rund die Hälfte der Anschaffungskosten kann man sich von Bund, Land, Gemeinde sowie einigen ...
Rund die Hälfte der Anschaffungskosten kann man sich von Bund, Land, Gemeinde sowie einigen Energieversorgern holen.

Der Bund zahlt jetzt wieder bis zu 30 Prozent oder 7500 Euro für den Einbau der Öko-Heizungen, dazu kommen noch Zuschüsse fast aller Länder. Seit 15. November kann man um die neue Förderung ansuchen und so langfristig seine Heizkosten drücken. Zusammen mit einer PV-Anlage ist die Ersparnis noch größer.

Im Vorjahr wurde die Förderung des Umstiegs von einer fossilen auf eine „grüne“ Heizanlage abrupt eingestellt, weil das Budget dafür ausgeschöpft war. Seit 15. November gibt es wieder Geld vom Staat. Insbesondere soll damit die Nachfrage nach Wärmepumpen angeheizt werden.

Warnung vor Stillstand
AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“
„Krone“-Kommentar
Grundsteuer-Streit ist Themenverfehlung
Starke Bahnindustrie
So viel Österreich steckt in der neuen Koralmbahn
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
Krone Plus Logo
Neue Förderung
Wie man für Wärmepumpen jetzt weniger „brennt“
