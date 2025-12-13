Wie man für Wärmepumpen jetzt weniger „brennt“

Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“
Der Bund zahlt jetzt wieder bis zu 30 Prozent oder 7500 Euro für den Einbau der Öko-Heizungen, dazu kommen noch Zuschüsse fast aller Länder. Seit 15. November kann man um die neue Förderung ansuchen und so langfristig seine Heizkosten drücken. Zusammen mit einer PV-Anlage ist die Ersparnis noch größer.
Im Vorjahr wurde die Förderung des Umstiegs von einer fossilen auf eine „grüne“ Heizanlage abrupt eingestellt, weil das Budget dafür ausgeschöpft war. Seit 15. November gibt es wieder Geld vom Staat. Insbesondere soll damit die Nachfrage nach Wärmepumpen angeheizt werden.
