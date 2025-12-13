Wie man für Wärmepumpen jetzt weniger „brennt“

Der Bund zahlt jetzt wieder bis zu 30 Prozent oder 7500 Euro für den Einbau der Öko-Heizungen, dazu kommen noch Zuschüsse fast aller Länder. Seit 15. November kann man um die neue Förderung ansuchen und so langfristig seine Heizkosten drücken. Zusammen mit einer PV-Anlage ist die Ersparnis noch größer.