Weißrusse versuchte auf WC, Frau zu vergewaltigen

Ein Leasingarbeiter hatte unter einem Vorwand eine Vorarlberger Tankstellenmitarbeiterin aufs WC gelockt und versucht, die 26-Jährige zu vergewaltigen. Am Landesgericht Feldkirch wurde der 43-jährige Weißrusse am Freitag schuldig gesprochen und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.
Ein Abend Mitte September. Das Opfer hat Spätschicht an einer Tankstelle in Bludenz, als gegen 20 Uhr der groß gewachsene Weißrusse den Verkaufsraum betritt und sich den Schlüssel für die WC-Anlage borgt. 20 Minuten später kommt er zurück und bittet die zierliche Frau um Hilfe, da sich das Wasser im WC nicht abschalten ließe. Ein perfider Vorwand, wie sich herausstellen sollte. Denn als die Angestellte mit ihm mitgeht, um sich die Sache anzuschauen, wird der 43-Jährige zudringlich. „Er verriegelte die Tür, zog mich an sich, begrapschte mich am Po und versuchte mir unter den Rock zu greifen“, schildert die 26-Jährige die Situation im Prozess. Die Frau wehrt sich mit Händen und Füßen.
Immer wieder neue Lügengeschichten
Als sie lauthals zu schreien beginnt, lässt der Mann von ihr ab. Der Frau flüchtet daraufhin zurück in den Verkaufsraum der Tankstelle und ruft ihren Chef und die Polizei an. Wenig später wird der 43-Jährige am nahe gelegenen Flussufer verhaftet und nach der polizeilichen Einvernahme in Untersuchungshaft gesteckt.
Wir halten die Aussagen der Frau für absolut glaubwürdig. Ihre Angaben waren schlüssig.
Die vorsitzende Richterin
Mehrmals wird der Weißrusse verhört. Doch jedes Mal streitet er die Tat ab. Stattdessen tischt er immer wieder eine andere Version der Ereignisse auf. Einmal behauptet er, im Zuge der polizeilichen Einvernahme falsch interpretiert worden seien. Ein andermal konnte er sich aufgrund seines vorherigen Kokainkonsums nicht mehr erinnern. Eine neue Variante tischt der Beschuldigte dem Schöffensenat am Freitag auf: „Ich hatte die Frau nur zum Dank umarmt, weil sie im WC das Licht wieder eingeschaltet hatte.“
Opfer „absolut glaubwürdig“
Doch am Ende glaubte das Gericht dem Opfer. „Wir halten die Aussagen der Frau für absolut glaubwürdig. Ihre Angaben waren schlüssig. Außerdem kannte das Opfer Sie vorher nicht und hatte somit keinen Grund, Sie zu Unrecht zu belasten“, so die vorsitzende Richterin Lea Gabriel zum Angeklagten. Der Prozess endet mit einem Schuldspruch wegen versuchter Vergewaltigung. Dem Opfer spricht die Rätin den geforderten Schmerzensgeldbetrag in Höhe von 4000 Euro zu. Gegen das Urteil von zweieinhalb Jahren Haft will die Verteidigung nun berufen. Ebenso die Staatsanwältin, allerdings zum Nachteil des Weißrussen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.