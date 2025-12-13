Weißrusse versuchte auf WC, Frau zu vergewaltigen

Ein Abend Mitte September. Das Opfer hat Spätschicht an einer Tankstelle in Bludenz, als gegen 20 Uhr der groß gewachsene Weißrusse den Verkaufsraum betritt und sich den Schlüssel für die WC-Anlage borgt. 20 Minuten später kommt er zurück und bittet die zierliche Frau um Hilfe, da sich das Wasser im WC nicht abschalten ließe. Ein perfider Vorwand, wie sich herausstellen sollte. Denn als die Angestellte mit ihm mitgeht, um sich die Sache anzuschauen, wird der 43-Jährige zudringlich. „Er verriegelte die Tür, zog mich an sich, begrapschte mich am Po und versuchte mir unter den Rock zu greifen“, schildert die 26-Jährige die Situation im Prozess. Die Frau wehrt sich mit Händen und Füßen.