EU-Brunners Wunschdenken

ANDERERSEITS dürften solche Rückführungszentren – zumindest vorläufig – Wunschträume Brunners bleiben. Völlig unklar ist nämlich, in welchen außereuropäischen Ländern solche Zentren entstehen sollten. Das italienische Beispiel mit dem Lager in Albanien zeigt überdies, dass die europäische Justizsolche Einrichtungen mit Menschenrechtsvorbehalten zu verunmöglichen oder zumindest zu verzögern scheint. Und das britische Beispiel mit den Abschiebungen nach Ruanda hat gezeigt, welche ungeheuren Kosten bei so einem Projekt anfallen.