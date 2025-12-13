Vorteilswelt
Neues Gesetz kommt!

Ab 2026 erfahren wir, was die Kollegen verdienen

Wirtschaft
13.12.2025 06:00
Bis Juni nächsten Jahres muss Österreich die Entgelttransparenzrichtlinie der EU in nationales Recht umsetzen.
Bis Juni nächsten Jahres muss Österreich die Entgelttransparenzrichtlinie der EU in nationales Recht umsetzen. Ein Ziel: Frauen sollen künftig gleich viel verdienen wie Männer.

Über Löhne und Gehälter zu sprechen, ist bei uns bisher tabu. Die EU will das ändern; deshalb muss Österreich bis Mitte nächsten Jahres die sogenannte Entgelttransparenzrichtlinie umsetzen. Die Folge: Erstmals können Beschäftigte dann erfahren, wie viel ihre Kollegen im Durchschnitt verdienen. Arbeitsministerin Korinna Schumann erklärt im „Krone“-Interview die Ziele und Details des geplanten Gesetzes.

„Krone“: Frau Schumann, bis 7. Juni 2026 muss Österreich die sogenannte EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht umsetzen. Was bedeutet das?
Korinna Schumann: Das heißt: Ab Juni 2026 gibt es mehr Transparenz bei Löhnen und Gehältern. Jede und jeder kann dann in Erfahrung bringen, wie viel jene Personen im eigenen Unternehmen, die eine gleichwertige Arbeit verrichten, im Durchschnitt verdienen.

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Österreich

