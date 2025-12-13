Ab 2026 erfahren wir, was die Kollegen verdienen

„Krone“: Frau Schumann, bis 7. Juni 2026 muss Österreich die sogenannte EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht umsetzen. Was bedeutet das?

Korinna Schumann: Das heißt: Ab Juni 2026 gibt es mehr Transparenz bei Löhnen und Gehältern. Jede und jeder kann dann in Erfahrung bringen, wie viel jene Personen im eigenen Unternehmen, die eine gleichwertige Arbeit verrichten, im Durchschnitt verdienen.