Im Namen der Religion Ehefrau zu Hause eingesperrt

Gewalt an Frauen ist ein Thema, das viel umfangreicher beleuchtet werden sollte, wie ein aktueller Prozess in Kärnten zeigt. Denn hier muss sich nicht zum ersten Mal ein Mann verantworten, der seine Gattin zu Hause unter Bezug auf seine Kultur und Religion unterjocht hat. „Die Mama durfte nichts mehr machen“, sagt der Sohn.