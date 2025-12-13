Im Namen der Religion Ehefrau zu Hause eingesperrt

Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“
Teamchef gerät in Rage
Gewalt an Frauen ist ein Thema, das viel umfangreicher beleuchtet werden sollte, wie ein aktueller Prozess in Kärnten zeigt. Denn hier muss sich nicht zum ersten Mal ein Mann verantworten, der seine Gattin zu Hause unter Bezug auf seine Kultur und Religion unterjocht hat. „Die Mama durfte nichts mehr machen“, sagt der Sohn.
Erst vor wenigen Wochen hatte am Landesgericht Klagenfurt ein Verfahren gegen einen Mann für Aufregung gesorgt, der zu Hause nach einem alten mittelalterlichen Ehrenkodex herrschte, da er meinte, dass „der Mann das Recht hat, über seine Frau zu bestimmen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.