Fortgesetzte Gewalt

Im Namen der Religion Ehefrau zu Hause eingesperrt

Kärnten
13.12.2025 06:00
Die Serie an Gewaltprozessen am Klagenfurter Landesgericht reißt nicht ab.
Die Serie an Gewaltprozessen am Klagenfurter Landesgericht reißt nicht ab.(Bild: Kerstin Wassermann)

Gewalt an Frauen ist ein Thema, das viel umfangreicher beleuchtet werden sollte, wie ein aktueller Prozess in Kärnten zeigt. Denn hier muss sich nicht zum ersten Mal ein Mann verantworten, der seine Gattin zu Hause unter Bezug auf seine Kultur und Religion unterjocht hat. „Die Mama durfte nichts mehr machen“, sagt der Sohn.

0 Kommentare

Erst vor wenigen Wochen hatte am Landesgericht Klagenfurt ein Verfahren gegen einen Mann für Aufregung gesorgt, der zu Hause nach einem alten mittelalterlichen Ehrenkodex herrschte, da er meinte, dass „der Mann das Recht hat, über seine Frau zu bestimmen“.

