Einbruch in Villach: Zigtausende Euro Schaden

Nachdem die unbekannten Täter es erst in die Tiefgarage des Mehrparteienhauses und weiter in den Keller geschafft hatten, waren die Abteile ihr Ziel. „Die Einbrecher zwängten die Kellertüren auf und brachen so in acht Kellerabteile ein“, berichtet die Polizei. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei E-Bikes und vier Rennräder gestohlen.“