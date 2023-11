Grüne müssen ihren Bundeskongress verschieben

„Stimmung seit Hamas-Anschlag verschärft“

„Die Stimmung hat sich seit dem Terroranschlag auf Israel und dem Massaker der Hamas auf die jüdische Bevölkerung am 7. Oktober weiter verschärft. Die Auswirkungen spüren wir auch in Österreich, wo die Polarisierung merkbar zunimmt“, meinte Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev in einer Stellungnahme.