Wer tut sich bei Grünen kurz den Nationalrat an?

Vielleicht holt man Ulli Böker zurück

Am Platz danach folgt Ulli Böker (66) aus Ottensheim, die bis vor zwei Jahren grüne Landtagsabgeordnete war. Vielleicht sagt sie zu, heutzutage holt man ja in vielen Branchen mit Öffentlichkeitsbezug (Polizisten, Lehrer, Pflegekräfte etc.) Pensionisten für eine gewisse Zeit wieder in den aktiven Dienst zurück.