Babler: „Wünsche mir gleich das richtige Ergebnis“

„Existenzrecht Israels schützen“

Das Existenzrecht Israels sei „nicht infrage zu stellen“, betonte Babler. Die SPÖ habe in der Nahost-Frage seiner Meinung nach „die höchste Glaubwürdigkeit“: „Wir stehen in einer besonderen Tradition in Österreich, das Selbstbestimmungsrecht und das Selbstverteidigungsrecht und das Existenzrecht von Israel zu schützen.“ Gleichzeitig gelte es, auch Juden und Jüdinnen in Österreich zu schützen - in diesem Punkt ortete der Partei-Vorsitzende ein „Versagen der österreichischen Bundesregierung“.