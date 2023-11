SJ Vorarlberg bleibt bei Solidarität mit Palästina

Zu Pro-Palästina-Demo aufgerufen

Kritik an ihren Postings zum Nahost-Krieg müsste die Sozialistische Jugend bereits gewohnt sein. Vor etwa einer Woche hatte sie zu einer Demonstration in Bregenz für Solidarität mit Palästina aufgerufen, hinter der unter anderem ebenfalls „Der Funke“ stand. Kurz darauf folgten auf dem Instagram-Account Fotos von der Veranstaltung und ein Text dazu. Von einem „Krieg Israels gegen das palästinensische Volk“ ist darin die Rede und einer „revolutionären Perspektive im Nahen Osten wie auch in Österreich“.



Hier sehen Sie das entsprechende Instagram-Posting: