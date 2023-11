Großer kleiner Steffl ist Wien-Museums-reif

Das Modell zeigt einen Stephansdom, den es so nie gegeben hat: Schropp war, seiner Zeit gemäß, vom Gedanken beseelt, den Dom wieder in einen „gotischen“ Zustand zurückzubauen und alles zu entfernen, was in späteren Jahren zugebaut und hinzugefügt wurde. Erkennbar ist das vor allem im Innenraum, den Schropp ebenfalls detailreich ausgestaltete. Im Wien Museum wird man erstmals per Periskop auch einen Blick in das Innere des Modells werfen können.