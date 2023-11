Was wir vom Leiden und Tod lernen können

Dr. Cesare Lino (51) praktiziert Achtsamkeit-Meditation mit seinen Patienten in der Palliativ-Station in Kärnten. Wie diese Art der Sterbebegleitung aussieht, was die vier Phasen des „Lassens“ sind und welche positiven Dinge Lino aus seiner Tätigkeit mitnimmt, erzählt er im „Krone“-Interview.