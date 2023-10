EU-gefördertes Projekt beschäftigt Gemeindepolitik

Für Diskussionen sorgt in Oberschützen das 2021 gestartete Projekt Community Nurse. ÖVP-Vizebürgermeister Ernst Karner ortet Missmanagement bei dem Projekt: Dem Gemeinderat sei zugesagt worden, dass das Angebot keine Kosten verursachen würde. Jedoch habe die Gemeinde im ersten Jahr rund 20.000 Euro zuschießen müssen. Weiters sei in zehn von zwölf Monaten vertragswidrig zu viel bezahlt worden. Bis zu 8200 Euro seien pro Monat verrechnet worden, so Karner. Er will nun die Projektleitung, allen voran SPÖ-Gemeindevorständin Ingrid Ulreich, in die Pflicht nehmen: „Die Gemeinde muss schadlos gehalten werden.“