Viel Swarovski-Glitzer bei Premierenshow in Berlin

Was soll man sagen? 100 Millionen Swarovski-Kristalle – das ist schon eine Nummer. So viele Glitzersteine wurden laut Veranstaltern für die neueste Produktion im legendären Friedrichstadt-Palast in Berlin verarbeitet. 100 Millionen Steinchen für Kostüme, Bodenbelag, Ausstattung – „und der mit 180 Kilogramm größte je von Swarovski geschliffene Kristall“, entlockte Mittwochabend Palast-Intendant Berndt Schmidt dem Premierenpublikum in Berlin-Mitte das erste anerkennende „Oh“ an diesem Abend.