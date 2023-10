Nehammer trifft Erdogan am Dienstag in Ankara

Zur Sprache kommen werden wohl auch der Krieg in der Ukraine und die Hamas-Attacke auf Israel. NGOs forderten die Regierungsmitglieder am Montag in einer Aussendung auf, alarmierende Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu thematisieren. „(...) Die anhaltende Unterdrückung der Meinungsfreiheit, unrechtmäßige Verhaftungen und Gewalt gegen friedliche Demonstrierende und Angriffe auf Minderheiten sind inakzeptabel. Es ist höchste Zeit, dass Nehammer Mut zeigt und klar Stellung zu Menschenrechtsverletzungen in der Türkei bezieht“, sagte Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.