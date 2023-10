EU-Außenminister beraten zu Nahost-Eskalation

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) an, für Dienstag ein Krisentreffen einberufen zu haben, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen. Das Treffen soll ab 16 Uhr abgehalten werden, zum Teil als Videokonferenz. Mehrere EU-Ministerinnen und -minister sind am Dienstag in Omans Hauptstadt Maskat.