Deal mit Türkei als Blaupause für Tunesien

900 Millionen Euro will die EU in die Hand nehmen, um Tunesien dazu zu bringen, den Migrantenstrom, der sich über das südliche Mittelmeerland in Richtung Europa ergießt, unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich soll der Internationale Währungfond dem von einer massiven Wirtschaftskrise geplagten Land einen Kredit von 1,9 Milliarden gewähren - da gibt es allerdings noch politische Probleme.