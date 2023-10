Wechsel im Bundesrat: Kohl folgt Hirczy nach

Der 42-jährige Mogersdorfer ist ausgebildeter Sozialpädagoge für Kinder und Jugendliche und war in diesem Bereich zehn Jahre lang tätig. Zudem arbeitete er in der Wirtschaftskammer und war zuletzt im ÖAAB angestellt. „Die Entscheidung ist für mich eine große Verpflichtung gegenüber den Menschen in unserem Bundesland und besonders auch gegenüber meiner Heimatregion“, meinte Kohl. Als Erstes kündigte er Sprechtage in den zwölf Gemeinden des Bezirks Jennersdorf an.