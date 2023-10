Bernhard Hirczy zieht sich aus der Politik zurück

Im März 2020 wurde Bernhard Hirczy als Bundesrat für die ÖVP angelobt. Gestern Donnerstag gab er seinen Rücktritt bekannt, „mit einem weinenden Auge, aber mit einem Ziel, mit Stolz und Zuversicht“. Der Abschied aus der Politik erfolge aus persönlichen Gründen. Als Berufsschullehrer absolviere er künftig ein Vollzeitstudium der Pädagogik in Graz. Das Interesse an der Politik soll den 41-Jährigen aber auch in Zukunft begleiten, „sei es der Bau der S7, welches ein enorm wichtiges Straßenprojekt für die Region ist oder die angekündigte Elektrifizierung der Bahnstrecke Jennersdorf - Graz.“