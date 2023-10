Nasenspray wirksam bei hartnäckigen Depressionen

Mit der Dauer der Behandlung nahm die Wirkung offenbar zu. „In Woche 32 befanden sich in der Esketamin-Gruppe 49 Prozent der Patienten und 33 Prozent in der Quetiapin-Gruppe in Remission", schrieb das deutsche Ärzteblatt. Ein mögliches Problem für die Esketamin-Therapie liegt darin, dass die Patienten dafür zumeist einmal wöchentlich in eine Klinik kommen müssen.