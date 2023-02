Lachgas als geeignetes Mittel gegen Depressionen

Am Dienstag wurde der gebürtige Rieder zum Mitglied der American Association for the Advancement of Science (AAAS) – der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft – gewählt. Doch wie kam er zu dieser Ehre? Nagele hat in den vergangenen Jahren zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Dass Lachgas eine schnelle und wirksame Behandlung für ansonsten behandlungsresistente Depressionen darstellt, wird von der US-Forschungsvereinigung als „bahnbrechende Entdeckung“ eingestuft.