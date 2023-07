Breakdown! Olympiasieger spricht über Depressionen

„Ich musste die Reißleine ziehen. Es war psychisch ein absoluter Breakdown. Ich war in der Klinik, wurde psychotherapeutisch und psychologisch betreut, dazu kam die Einstellung mit Medikamenten“, sagte der Deutsche der „Berliner Zeitung“ (Donnerstag). Nach einer eineinhalbjährigen Auszeit peilt Harting die Olympia-Teilnahme 2024 in Paris an.