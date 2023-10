Neuer US-Speaker soll kommende Woche feststehen

Am Dienstagabend wurde der 58-jährige Republikaner Kevin McCarthy als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses abgesetzt. Wie seine Nachfolge geregelt wird, ist unklar. Sein Parteikollege Patrick McHenry übernahm vorübergehend den Vorsitz, am kommenden Dienstag will sich die Partei auf eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten verständigen.