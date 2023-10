Biden: Habe Deal mit McCarthy abgeschlossen

Borrell reiste in die Ukraine

Diese Hilfe sei immer unabhängig von der Lage an der Front. „Unsere Unterstützung für die Ukraine hängt nicht davon ab, wie der Krieg in den nächsten Tagen oder Wochen verläuft.“ Es gehe um „dauerhafte und strukturelle“ Hilfe gegen eine existenzielle Bedrohung. Borrell war am Samstag in die Ukraine gekommen und hatte zunächst die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer besucht.