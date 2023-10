Kontakte? Nein danke! Wenn Angst den Partner quält

Die nächste Geburtstagsfeier steht an und Sie wissen: Ihr Partner bekommt die Krise, wenn Sie nur davon sprechen. Hingehen wäre ein Graus für ihn, und Sie sind mittlerweile ganz schön genervt, weil alles, was mit Menschen, mit Neuem oder gar Spontanem zu tun hat, eine Katastrophe für ihn ist. Dann könnten Sie mit einer unsicher-vermeidenden Persönlichkeit zusammenleben. Wie das auf Dauer klappt und was dahintersteckt? Wir haben alle Tipps für Sie!