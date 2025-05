So sieht der Sparplan der Austria Klagenfurt aus

Mahrer in Rage

„Das war sehr komisch alles. Der Kitzi tut ja keiner Fliege was“, so Mittelfeldmotor Tobias Koch. Sportchef Günther Gorenzel konkreter: „Für was haben wir den VAR? Das war doch niemals eine Tätlichkeit!“ Thorsten Mahrer, der sonst so besonnene Kapitän, war nach dem Schlusspfiff überhaupt völlig in Rage, legte sich noch im Kabinentrakt verbal mit Schiri Talic an: „Die Rote ist ein Wahnsinn! Wie kann man sich nur so in den Abstiegskampf einmischen!?“ Ob man die drohende Sperre beeinspruchen wird, wird sich noch weisen.