Feuer am Dach: Köln-Fans fordern Strubers Rauswurf

„Mir ist klar, dass sich der Frust entlädt, weil heute jeder mit einem klaren Heimsieg gerechnet hat. Aber Gegenwind wird die Herausforderung, die in den nächsten Spielen vor uns steht, noch herausfordernder machen. Rückenwind wird dagegen helfen, über die Hürden drüber zu klettern, die vor uns stehen. Ich würde mir Rückenwind für die Mannschaft und für den Trainer in so einer Situation wünschen“, sagte Sportchef Christian Keller nach dem Match. Einen Rauswurf von Struber schließe er „zu 100 Prozent“ aus.