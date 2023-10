Bösartig! Warum Sie besser keine Narzissten daten

Sie sind faszinierende Menschenfänger: Narzissten. Man verliebt sich rasch eine solche schillernde Persönlichkeit. Doch: In einem Moment total zugetan, ist schon in der nächsten Sekunde alles anders: Statt lieblicher Worte gibt es die völlige verbale Vernichtung. Trennung? Kommt für einen Narzissten nicht infrage! Verlieben ist hier besser keine Option: Gewinnen Sie früh genug an Metern!