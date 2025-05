„Erbstreit? Für Simone Lugner wird‘s ganz dunkel!“

„Für Simone wird‘s ganz dunkel“

Freilich nicht ohne, dass wir auf die Lugners zu sprechen kommen. Denn auch im fernen Berlin, wo sie mit ihrer Tochter, die eines Tages Juristin werden will, bekommt Cathy vieles mit. Auch die Streiterei um das Erbe – so soll Simone Lugner ja nun bald aus der Casa Lugner ausziehen müssen. Eine entsprechende Frist dafür läuft am 30. Juni aus: „Es ist naiv, ja, eigentlich fast schon dumm zu glauben, dass alles irgendwann gut wird. (...) Ich kann Jacqueline Lugner auch irgendwie verstehen, wenn sie nicht cool damit ist, dass jemand anderer in ihrem Elternhaus wohnt. Da muss ich irgendwie auch Partei für sie ergreifen“ Sieht Cathy Lugner irgendwo Licht am Ende des Tunnels für Simone bei allen diesen Querellen? „Da wird’s ganz dunkel. Da geht auch kein Licht mehr an!“