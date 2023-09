ÖFB-Kunstschützin glänzte bislang nur als „Joker“

Bislang nur als „Joker“

Ob es für das Spiel gegen Frankreich am Dienstag bereits für die Anfangsformation reicht? „Die Startelf ist immer ein Thema und wie jede andere Spielerin würde auch ich gerne von Beginn an auf dem Platz stehen. Allerdings spüre ich immer noch die Folgen der Lungenentzündung, an der ich im Sommer laboriert habe“, gesteht Campbell, die bislang bei allen ihrer sechs Einsätzen im ÖFB-Trikot von der Bank gekommen war. „Zudem ist die Belastung in einem Nations League-Match doch eine andere als in der Bundesliga. Das habe ich am Freitag wieder gespürt.“