Das sind die wertvollsten Bundesliga-Spielerinnen

Bewertungskriterien

„Die Bewertung basiert vorrangig auf ihren Leistungen und ihrem Entwicklungspotenzial“, erklärt Kay-Ole Schönemann, Soccerdonna-Projektverantwortlicher, der „Krone“. „Damit hat sich Eileen ja auch in der deutschen Bundesliga und anderen europäischen Ligen interessant gemacht.“ Weiters spielen Alter und Vertragslaufzeit eine Rolle bei der Bewertung, was erklärt, weshalb es in die Top-10 nur Kickerinnen unter 23 Jahren schafften.