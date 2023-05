Von Altach direkt in die englische Premier League?

Am Samstag (11) geht es für die Rheindörflerinnen im Heimspiel gegen Kleinmünchen nicht nur um den elften Liga-Sieg in dieser Spielzeit. Die SPG Altach/ Vorderland könnte zudem die magische Grenze von 100 Pflichtspieltoren knacken. Nach 62 Treffern in 14 Bundesliga-Partien und 34 Toren in fünf Cup-Runden halten die Girls von Berni Summer bei 96 Volltreffern. „100 Tore in einer Saison? Das wäre schon sehr cool“, sagt SPG-Stürmerin Eileen Campbell.