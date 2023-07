ÖFB-Torjägerin im Team mit „Effe“ und „Herzerl“

Heiße Transferaktie fehlt beim Trainingsstart

Einige Zeit ist auch das letzte Zusammenkommen mit ihren Kolleginnen der SPG Altach/Vorderland am grünen Rasen her. Nachdem 2:1-Heimsieg über die Wiener Austria am 4. Juni, stand für Eileen und die anderen SPG-Girls eine verdiente Trainingspause an. Die hat in exakt einer Woche allerdings auch ein Ende. „Ich werde beim Trainingsauftakt aber fehlen“, lässt die „Bundesliga-Spielerin der Saison 2022/23“ im Gespräch mit der „Krone“ aufhorchen.