Berliner Hilfe für Polizei gegen Jungkriminelle

Eigene Einheit im Kampf gegen Jugendkriminalität

So hat die die Berliner Polizei mit der Operativen Gruppe Jugendeinheit eine schlagkräftige und personell bestens ausgestattete Einheit im Kampf gegen Jugendkriminalität, die vor allem in der Prävention beachtliche Arbeit leistet. Jetzt soll auch die oö. Exekutive davon profitieren: Beim Besuch in Berlin wurde unter anderem eine gemeinsame Ausbildung bzw. -fortbildung mit Ahmad Mansour beschlossen. Er ist Experte im Bereich der Prävention junger, insbesondere migrantischer Kriminalität. Auch die Präventionsarbeit im digitalen Raum, der einen reichen Nährboden für islamistische Radikalisierung darstellt, soll ausgebaut werden.