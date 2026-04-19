Statt Taxi nahm hagelvoller 24-Jähriger Scooter

Taxi abgelehnt

Ihm wurde nahegelegt, nach Hause zu gehen. Ein Taxi lehnte er mehrfach ab und ging zu Fuß weg. Nur 15 Minuten später nahmen Polizisten einen E-Scooter-Lenker wahr, der am Gehsteig in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Anhaltung stellten sie Beamten fest, dass es sich um den 24-Jährigen handelte.