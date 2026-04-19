Statt Taxi nahm hagelvoller 24-Jähriger Scooter

„Alkohol macht Birne hohl“, sagt der Volksmund. In manchen Fällen scheint das zuzutreffen. Als Polizisten in der Nacht zum Sonntag in Wels einen sturzbetrunkenen 24-Jährigen antrafen, wollten sie ihm ein Taxi für den Heimweg rufen. Das verweigerte er, war kurze Zeit später mit dem Scooter unterwegs.
In der Nacht zum Sonntag wurden Polizisten in die Welser Dragonerstraße gerufen, weil sich dort eine aggressive Person aufhalten soll. Angetroffen haben die Beamten einen ortsansässigen 24-Jährigen, der zwar nicht rabiat, aber sternhagelvoll war.
Taxi abgelehnt
Ihm wurde nahegelegt, nach Hause zu gehen. Ein Taxi lehnte er mehrfach ab und ging zu Fuß weg. Nur 15 Minuten später nahmen Polizisten einen E-Scooter-Lenker wahr, der am Gehsteig in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Anhaltung stellten sie Beamten fest, dass es sich um den 24-Jährigen handelte.
Hoher Alkowert
An das zuvor geführte Gespräch konnte sich der Schluckspecht nicht mehr erinnern. Kein Wunder, denn ein Alkotest ergab den Wert von 2,32 Promille. Der 24-Jährige wird angezeigt.
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