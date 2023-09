Eher mit Peitsche als Zuckerbrot bei Integration

Polizeipräsenz in Grundschulen

Was kann man also tun? „So bald wie möglich intervenieren“, sagt CDU-Politiker Liecke. Das heißt: Gewaltprävention und Sozialarbeit schon in Kindergärten, Polizeipräsenz bereits in Grundschulen. Wenn etwas vorgefallen ist und Jugendliche bereits im Gefängnis sitzen, greift ein interessantes Projekt von Ahmad Mansour: Der Psychologe leitet die Initiative MIND Prävention. Dabei gehen Sozialarbeiter in Jugendgefängnisse und helfen jungen Straftätern unter anderem mit Rollenspielen, sich emotional mit ihrer oft patriarchalen Lebenssituation auseinanderzusetzen und Identitätsverlustängste abzubauen.