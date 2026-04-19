Classic pure: Opernsommer unter dem Sternenhimmel

Große Werke für die Aiserbühne in Schwertberg: Claudia und Christian Geyrhofer laden heuer zu Classic Pure ein, das im Sommer „Figaros Hochzeit“ und „Giuditta“ bietet – je zwei Vorstellungen. Die „Krone“ schaute schon jetzt an dem ganz „besonderen Platzl“ vorbei.
„Diese Mischung aus Natur, magischem Ambiente und professioneller Opernproduktion kann man nur bei uns erleben“, betonen Christian und Claudia Geyrhofer, Bezirk Perg.
Und es stimmt: Die beiden haben mit Classic Pure einen Rahmen geschaffen, in dem klassische Musik zeitgemäß, aber in Top-Qualität präsentiert werden kann – ohne Opernhausstruktur. Sie bespielen im Sommer die Aiserbühne in Schwertberg, die sich in einem ehemaligen Steinbruch befindet.
Mozart mit einem Blick in den Sonnenuntergang
Am 25. und 26. Juli 2026 ist „La Nozze di Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart angesetzt, am 8. und 9. August folgt die Operette „Giuditta“ von Franz Lehár. Beide Produktionen, die die „Krone“ präsentiert, entstehen in Kooperation mit Thomas Kerbl, dem Intendanten des Stadttheaters Bad Hall.
Rasante, verspielte Inszenierung
Der „Figaro“ hatte dort vor kurzem bereits seine „triumphale Premiere“, wie es die „Krone“ erlebte. Er hätte sich „einzig von Mozart führen lassen“ meint Kerbl, der das Meisterwerk locker, fröhlich, heiter und verspielt in Szene setzt. Die junge Besetzung – Absolventen der Anton Bruckner Privatuniversität sowie Preisträger des Internationalen Mozart-Wettbewerbs. Sie sind am Durchbruch in den großen Opernhimmel. Die oberösterreichische Philharmonie mit Dirigent Matthias Achleitner erfüllte das Geschehen mit Leidenschaft und Temperament.
Lehárs „Giuditta“ wird erst am 4. Juli in Bad Hall aus der Taufe gehoben und geht dann gleich weiter auf die Aiserbühne. Was ist so magisch an dieser Location, die gerne mit Mörbisch verglichen wird, obwohl sie an keinem See liegt? „Für uns ist der Steinbruch eine einzigartige Kulisse“, sagt Christian Geyrhofer.
Echte Leidenschaft für das Sommererlebnis
Die Aiserbühne besteht seit rund 60 Jahren und hat mehr als 2500 Laientheateraufführungen hervorgebracht. „Wir wollen mit Classic Pure ein Format schaffen, das dem Laientheater aber keine Konkurrenz macht. Mit dem Verein der Aiserbühne selbst sind wir bei aller Wertschätzung organisatorisch nicht verbunden.“
Seine Frau Claudia ergänzt: „Classic Pure entsteht bei uns aus echter Leidenschaft – wir machen das neben unseren Hauptberufen.“ Er ist im Industrieanlagenbau tätig, sie arbeitet als Wundexpertin.
Was gibt dem kulturaffinen Paar die Energie für das große Engagement? „Wenn die Sonne sinkt, ihre letzten Strahlen in den Steinbruch sendet – in diesen Momenten fühlen wir uns lebendiger, denn je und – erlauben Sie mir das so zu sagen – auch Gott ein Stück näher.“
Übrigens: Im Vorjahr war Classic Pure im Sommer auf der Aiserbühne restlos ausverkauft. Tickets für „La Nozze“ und „Giuditta“ – es gibt nur wenige Aufführungstermine – bekommt man schon jetzt auf oeticket.com.
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