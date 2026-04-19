Classic pure: Opernsommer unter dem Sternenhimmel

Rasante, verspielte Inszenierung

Der „Figaro“ hatte dort vor kurzem bereits seine „triumphale Premiere“, wie es die „Krone“ erlebte. Er hätte sich „einzig von Mozart führen lassen“ meint Kerbl, der das Meisterwerk locker, fröhlich, heiter und verspielt in Szene setzt. Die junge Besetzung – Absolventen der Anton Bruckner Privatuniversität sowie Preisträger des Internationalen Mozart-Wettbewerbs. Sie sind am Durchbruch in den großen Opernhimmel. Die oberösterreichische Philharmonie mit Dirigent Matthias Achleitner erfüllte das Geschehen mit Leidenschaft und Temperament.