Gemeinsamer Schutz der weltweiten Feuchtgebiete

Weltweit gibt es 2500 Feuchtgebiete, etwa die Hälfte davon liegt in Europa. Eines davon ist der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel mit seinen Lacken. „Es ist für uns eine große Ehre die Generalsekretärin der Ramsar-Konventionen begrüßen zu dürfen, da wir dasselbe Anliegen haben“, so Landesrat Heinrich Dorner und Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. „Nämlich unsere Feuchtgebiete zu schützen und zu erhalten.“