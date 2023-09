Pflegefreistellung nicht mehr nur für Angehörige

Auch nahe Angehörige, die nicht mit der zu pflegenden Person im selben Haushalt wohnen, können die Pflegefreistellung in Anspruch nehmen. Eine weitere Änderung, die der Sozialausschuss jetzt beschloss, betrifft die Elternkarenz. Die vollen 24 Monate können nur mehr dann genutzt werden, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate davon in Karenz geht. Geht nur ein Elternteil, etwa die Mutter, in Karenz, verkürzt sich die Dauer auf 22 Monate. Eine Ausnahme gibt es für Alleinerziehende. Zudem soll der Familienzeitbonus auf 47,82 Euro pro Tag verdoppelt werden.