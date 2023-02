„Oft werden Väter noch immer als Weichei gesehen“

Der Weltfrauentag am 8. März widmet sich ganz dem Thema der Gleichberechtigung und dem Ziel, dass unsere Enkelinnen-Generation ebendiese in größerem Ausmaß erfährt, als es unsere derzeitige Generation tut. Noch immer bekommen Frauen weniger Gehalt, sind bei Pensionen benachteiligt oder verrichten den größten Teil der unbezahlten Arbeit. Wie die SPÖ-Frauensprecherin Eva Maria Holzleitner im krone.tv-Talk mit Jana Pasching ausführt, müssen gesetzliche Regelungen her, um mehr Gleichstellung in Österreich zu erzielen.