Der VSV-Cowboy liebt es, die Gegner aufzuhalten

Der neue VSV-Verteidiger Dylan MacPherson ist kein typischer 25-Jähriger. Trotz seines jungen Alters hat er im Sommer daheim in Kanada bereits seine Paige zur Frau genommen. Dazu war der bei seinen letzten beiden Stationen in Wheeling und Wichita jeweils Kapitän. „Ich bin sicher reif für mein Alter und auch nicht der Partytiger. Mit meiner Frau erkunden wir gerade die schöne Gegend - wir sind ja erstmals in Europa“, betont MacPherson.