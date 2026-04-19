Wien Marathon: Geburtstagslauf statt Bestzeit!

Wien im Laufschritt: Mehr als 40.000 Teilnehmer, eine der schönsten Marathonstrecken Europas – und mittendrin die „Kärntner Krone“ mit einem ganz persönlichen Ziel. Beim Vienna City Marathon wollte Marketing-Managerin Jana Kruse eigentlich eine klare Standortbestimmung auf dem Weg zu ihrem ersten „vollen“ Marathon liefern. Doch die Realität hatte andere Pläne.
Der Plan war ambitioniert: Halbmarathon in Wien als Formtest – und im Herbst dann das große Ziel beim Kärnten Wörthersee Marathon am 27. September. Doch gesundheitliche Rückschläge warfen Jana zurück. Statt auf Biegen und Brechen durchzuziehen, entschied sie sich für die vernünftigere Variante: 10 Kilometer beim beliebten Tchibo-Lauf.
„Ich habe bewusst reduziert – weg von der Zeit, hin zum Genuss“, erzählt Jana nach dem Lauf. „Ich war davor ziemlich viel krank, da musst du auf deinen Körper hören. Heute ging es einfach darum, Spaß zu haben.“
Wien zeigt sich von seiner schönsten Seite
Der 10-Kilometer-Lauf ist mehr als nur ein „kleiner Bewerb“. Er führt quer durch die Hauptstadt – mit einem Mix aus urbanem Flair und ikonischen Highlights. Start im modernen Donau-City-Bereich, dann über die Reichsbrücke Richtung Zentrum. Vorbei am Wiener Riesenrad im Prater, entlang der grünen Hauptallee, ehe es Richtung Innenstadt geht.
Der Zieleinlauf? Ein echtes Highlight: Vor dem Burgtheater, begleitet von klassischer Musik – ganz im Wiener Stil, im sprichwörtlichen Walzertakt. Eine Kulisse, die selbst erfahrene Läufer noch einmal Gänsehaut spüren lässt.
Geburtstagslauf mit Genuss-Faktor
Für Jana wurde der Lauf gleich doppelt besonders: Die „Krone“-Marketing-Lady feierte ihren 32. Geburtstag – und lief ihn ganz entspannt ins Ziel. „Ich bin bewusst locker gelaufen, konnte die ganze Zeit mit meinen Laufkollegen plaudern und haben die Atmosphäre richtig aufgesogen“, sagt Jana. „Das war genau das, was ich gebraucht habe.“ Die Zeit? Knapp über eine Stunde – aber diesmal völlig nebensächlich.
Marathon-Fieber in Wien
Der Vienna City Marathon zählt zu den größten Laufevents Europas. Die klassische 42,195-Kilometer-Distanz startet traditionell auf der Wagramer Straße und führt über die Donau direkt ins Herz der Stadt – vorbei an Oper, Hofburg und Ringstraße. Internationale Elite, Hobbyläufer und Genuss-Sportler teilen sich hier die Strecke. Gerade die Mischung macht den Reiz aus: Spitzenleistung trifft auf pure Laufleidenschaft.
Blick nach vorne: Wörthersee im Visier
Trotz der Planänderung ist das große Ziel nicht aus den Augen verloren: der erste Marathon im Herbst. „Heute war wichtig für den Kopf“, sagt Jana. „Ich weiß jetzt, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin.“ Und genau darum geht es beim Laufen oft: Nicht immer schneller, höher, weiter – sondern einfach dranbleiben.
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