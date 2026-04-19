Wien Marathon: Geburtstagslauf statt Bestzeit!

Blick nach vorne: Wörthersee im Visier

Trotz der Planänderung ist das große Ziel nicht aus den Augen verloren: der erste Marathon im Herbst. „Heute war wichtig für den Kopf“, sagt Jana. „Ich weiß jetzt, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin.“ Und genau darum geht es beim Laufen oft: Nicht immer schneller, höher, weiter – sondern einfach dranbleiben.