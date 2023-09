Gabuns neuer Machthaber sagt Demokratisierung zu

Am Montag soll General Oligui vor dem Verfassungsgericht des Landes auf unbestimmte Zeit als „Übergangspräsident“ vereidigt werden. Er hat eine neue Verfassung und ein neues Wahlsystem angekündigt, die Vorhaben will er nach eigenen Angaben allerdings ohne „Überstürzung“ umsetzen. Die Opposition bezieht er nicht in seine Pläne ein.